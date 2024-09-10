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''Yerli ve Milli'' ürüne kolay kredi geliyor

''Yerli ve Milli'' ürüne kolay kredi geliyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni “Yerli Malı Tebliği” taslağını göre artık ürünler yerlilik oranına göre sınıflandırılacak, yerlilik oranı en yüksek ürünü üreten firmalar daha kolay krediye ulaşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Yerli Malı Tebliği"nde değişikliğe gitti. Cari açığın azaltılması ve üretimin arttırılması için yeni hazırlanan Tebliğ Taslağı uyarınca firmaların sunduğu yerli katkı oranı aralığında finansal kaynaklara daha kolay ulaşması öngörülüyor.

Yeni hazırlanan taslağa göre, sanayi, yazılım, gıda, tarım, hayvancılık ve maden ürünleri için yerli katkı oranı hesaplama sistematiği tanımlandı. Buna göre, yerli katkı oranı yüzde 91-100 olanlar A, yerli katkı oranı yüzde 81-90 olanlar B, yerli katkı oranı yüzde 71-80 olanlar C, yerli katkı oranı yüzde 61-70 olanlar için D ve yerli katkı oranı yüzde 51-60 olanlar için de E sınıfı belge verilecek.

Belirlenen kademeli sınıflandırmaya göre; yerli üretim oranı yüksek olan sektörler kamu alımlarında öncelik hakkı kazanacak ve düşük krediye erişebilecek. Ayrıca yurt içinden temin edilen ürünlerin ithal olup olmadığı hakkında menşei kontrolü de yapılacak.

Tebliğin yürütülmesinden sorumlu bakanlık, yerli katkı oranını hesaplamasında dikkate alınan tüm süreçleri denetleme, doğrulama ve yerindelik denetimlerini bizzat kendisi yapmaya veya yaptırmaya yetkili olacak.

ÜÇ ÖNEMLİ KRİTER

Yerli katkı oranının hesaplanmasında nihai ürün maliyet tutarları içeriğinde bulunan şu üç değer dikkate alınacak:

1-Doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri,

2-Ürünle ilgili doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri,

3-Ürünle ilgili temel giderler kalemlerinde piyasa şartlarında ortalama değerleri.

Yeni Şafak

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