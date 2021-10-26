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Yeteeeeeeeeeeerrrr! Benzine 1 haftada 3. zam

Yeteeeeeeeeeeerrrr! Benzine 1 haftada 3. zam

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti. 

Motorin ve LPG için ise yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatları için flaş kararAkaryakıt fiyatları için flaş kararEkonomi

 

Etiketler benzin zam
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