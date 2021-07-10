YHT'de ekspres sefer dönemi başladı

Yüksek Hızlı Tren hattında Ankara-İstanbul arasında ekspres seferler başladı. Ekspres seferler ile yolculuk süresi 25 dakika azalacak.

Yüksek Hızlı Tren hatlarında ilk ekspres sefer Ankara-İstanbul hattında yapıldı. Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'te duracak, yolculuk 25 dakika daha kısa sürecek. Bayram tatili öncesinde YHT sefer sayıları da artırıldı.

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri başladı. Bu sayede seyir süreleri kısalacak, tren sadece 2 noktada duracak.

TRT Haber'in haberine göre, ekspres seferler ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.

Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ SEFERLER ARTIRILDI

Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.

Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.

ANA HAT TRENLERİ 12 TEMMUZ'DA SEFERE BAŞLAYACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, 12 Temmuz'dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacak.

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demir yolu yolcu taşımacılığında bazı düzenlemeler yapan kurum, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 10 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemelerin yanı sıra yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlayan ana hat trenlerini de 12 Temmuz'dan itibaren 12 hatta tekrar sefere çıkaracak.

Tren seyehati severlerin ve gezginlerin beklediği Sivas, Erzurum, Erzincan gibi tarihi şehirlerden geçen Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu.

KURBAN BAYRAMI İÇİN YOLA ÇIKACAKLARA KONFORLU VE GÜVENLİ SEYAHAT İMKANI

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Kovid-19 döneminde seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin vagonlarının bu süreçte bakımını, yenilemesini yaparken salgına karşı da dezenfeksiyon çalışmalarıyla önlemlerini aldı.

Birbirinden farklı kültürleri, şehirleri birbirine bağlayan ana hat trenleri pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli olmak üzere 4 farklı vagon tipiyle hizmet veriyor.

Trenlerin yeniden seferlerine başlamasıyla tarihi, doğal ve kültürel zenginliğe sahip birçok şehir ve ilçede iç turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Uzun mesafeli seyahat olanağı sağlayan ana hat trenleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunacak.