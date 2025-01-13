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YHT'ye büyük zam: Uçak bileti fiyatlarını solladı

YHT'ye büyük zam: Uçak bileti fiyatlarını solladı
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TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Ankara-İstanbul seferinde bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

Buna göre Ankara-İstanbul güzergahı 540 liradan 780 liraya, Ankara-Konya güzergahı 250 TL liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 liradan 390 liraya çıktı.

TCDD'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.

UÇAK BİLETİ DAHA UCUZ

Yüksek Hızlı Tren'de Ankara-İstanbul seferinin bilet fiyatı 780 TL'ye çıkarken, Ankara-İstanbul hattında uçak bileti fiyatlarının daha ucuz olduğu görüldü.

Etiketler YHT yüksek hızlı tren bilet fiyatı ankara istanbul yht bilet fiyatları
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