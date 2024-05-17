Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 38.78 TL'ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 43.64 seviyesine geriledi.

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki düşüş Mayıs ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin Mayıs ayı sonuçlarına göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 33,21 olarak kaydedildi.

Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 35,17 seviyesindeydi.

2024 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 44,16'dan yüzde 43,64 seviyesine geriledi. Bu beklenti piyasanın yıl sonu için TCMB'den daha yüksek bir enflasyon öngördüğünü gösterdi. TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarmıştı.



TCMB'nin Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e çekildi.

Faizde bu ay değişim beklenmiyor

Anket sonuçlarına göre TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Yıl sonu Dolar/TL beklentisi geriledi

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket

döneminde 38,78 TL oldu.





12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak belirlendi.