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Yıl sonu enflasyon ve Dolar/TL beklentileri değişti

Yıl sonu enflasyon ve Dolar/TL beklentileri değişti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon, faiz ve döviz kuru beklentilerini açıkladı.

TCMB, Mart 2025 dönemine ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi' verilerini açıkladı. Buna göre; piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken, bu anket döneminde yüzde 28,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 17,26'dan yüzde 17,06'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon, faiz ve döviz kuru beklentilerini açıkladı.

DÖVİZ KURU VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL olarak gerçekleşti. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon, faiz ve döviz kuru beklentilerini açıkladı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak gerçekleşti. 

Etiketler tcmb piyasa katılımları anketi Merkez Bankası dolar tahmini enflasyon tahmini
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