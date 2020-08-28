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  3. 28 Ağustos 2020 12:40

Yıldız Holding, Türk ekonomisine 600 milyon dolar dış kaynak sağladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılının ilk yarısında güçlü performans gösteren Yıldız Holding, yurt dışı gelirlerle Türk ekonomisine 600 milyon dolar tutarında dış kaynak sağladı.

Yıldız Holding, Türk ekonomisine 600 milyon dolar dış kaynak sağladı
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Tüm insanlığı etkisi altına alan global salgının sebep olduğu olağanüstü koşullara rağmen, 2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek başarılı finansal sonuçlar elde eden Yıldız Holding, elde ettiği yurt dışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı. Böylece Yıldız Holding 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi.

 

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