Yıldız Holding’in CEO’su Mehmet Tütüncü oldu

Yıldız Holding'de üst düzey atama yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı Murat Ülker, Başkan Yardımcılığı ise Ali Ülker tarafından yürütülen Yıldız Holding bünyesinde 22 yıldır üst düzey sorumluluklar alan Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı.

Yıldız Holding CEO'luğuna da getirilen Tütüncü ayrıca Ülker CEO'luğu görevini yerine getirmeye devam edecek.

Yıldız Holding'in, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarıyla üreten, gerçekleştirdiği ihracatla ülkesini yurt dışında temsil eden, ekonomiye katkı ve istihdam sağlayan bir holding olduğunu hatırlatan Tütüncü şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fabrikalarımızda bisküvi çikolata, kek, sakız, şekerleme, yağ, dondurulmuş gıda, işlenmiş et ve kişisel bakım gibi birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. 45 bini Türkiye'de, 15 bini de yurtdışında olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. 42.3 milyar TL ciroyla tamamladığımız 2017 yılının ardından bu sene de büyümemizi devam ettirmek için çalışıyoruz. Holdingimizin önemli şirketlerinden Ülker'de de, Türkiye'deki ARGE ve inovasyon merkezlerimizin yanı sıra yeni teknolojiye sahip üretim tesislerimizdeki verimlilikle rekabet gücümüzü, satışımızı ve karlılığımızı artırıyoruz. Satın alınan ve yeni piyasaya sürülen birçok markanın üretimlerini Türkiye'de yapıyor, dünyanın birçok noktasına ihraç ediyoruz. Tüm bunlar Ülker için yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli ve markamızın Türkiye'nin üretim üssü olması anlamına geliyor. “Made in Turkey” ürünlerimizle ülkemizin ve Türk sanayicisinin neler yapabileceğini dünyanın dört bir yanında gösteriyoruz.”