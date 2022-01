''Yılın En İtibarlıları'' ödüllerine kavuştu

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri olarak kabul edilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen görkemli bir törenle “Yılın İtibarlısı” ödülüne kavuştu.

Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan AKADEMETRE’nin gerçekleş­tirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla ha­zırlanan “The ONE Awards Bütünleşik Pa­zarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüş­meler sonucunda 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

The ONE Awards’da bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi”nde The ONE Awards Özel Ödülü’nün sahibi “22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü” projesiyle “Bayer Tüketici Sağlığı” oldu. Gecede yıl içinde hizmet verdikleri markalara sağladıkları katkıyla öne çıkan ajanslar da ödüllendirildi.

The ONE Awards 2021’de “Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı” VMLY&R İstanbul, “Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı” Medyaevi olurken “Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı” MG Media oldu. Sekizinci gerçekleştirilen The ONE Awards’da 5. defa “Yılın İtibarlısı” ödülünü almayı başaran Burger King, bu yıl “The ONE Awards Büyük Ödülü”nün de sahibi oldu.

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The ONE Awards sekizinci yılında 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.

The ONE Awards 2021’da Yılın İtibarlısı Ödülünü Kazanan Markalar:

Akaryakıt Kategorisi: Petrol Ofisi

Aksesuar / Mücevherat Kategorisi: Atasay

Araç Kiralama Kategorisi: Garenta

Atıştırmalık Kategorisi: ETİ

Ayakkabı ve Çanta Kategorisi: FLO

Bankacılık Kategorisi: Halkbank

Bebek Bakım Kategorisi: Dalin

Beyaz Eşya Kategorisi: Arçelik

Bilgisayar Kategorisi: Lenovo Türkiye

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Kategorisi: Axa Hayat Emeklilik

Binek Otomotiv Kategorisi: Opel Türkiye

Çay Markaları Kategorisi: Lipton Türkiye

Çocuk Giyim Kategorisi: Joker

Dijital Platform / Dijital Yayın Platformu Kategorisi: Digiturk

Discount Zincir Marketler Kategorisi: A101

Erkek Giyim Kategorisi: Kiğılı

Erkek Marka Yüzü Kategorisi: Kıvanç Tatlıtuğ

Enerji Kategorisi: Zorlu Enerji

E – Ticaret Sitesi Kategorisi: Hepsiburada

Ev Bakım Kategorisi: Marc

Ev Tekstili Kategorisi: Brillant

Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi: MESA

Gazlı İçecek Kategorisi: Özkaynak

Gazsız İçecek Kategorisi: Lipton Ice Tea

Gıda Kategorisi: Dr. Oetker Türkiye

Güvenlik Sistemleri Kategorisi: Kale Alarm

Havalimanı Kategorisi: İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Hava Yolları Kategorisi: AnadoluJet

Holding Kategorisi: Doğuş Holding

Isıtma Kategorisi: Ariston Thermo Group

İletişim Kategorisi: Vodafone Türkiye

İnternet Servis Sağlayıcısı Kategorisi: İşNet

İlaç Kategorisi: Nobel İlaç

Kadın Giyim Kategorisi: Stradivarius

Kadın Marka Yüzü Kategorisi: Bensu Soral

Kafe Kategorisi: Saray Muhallebicisi

Karayolu Taşımacılığı Kategorisi: Kamil Koç

Kargo Kategorisi: Sürat Kargo

Katılım Bankacılığı Kategorisi: Albaraka Türk Katılım Bankası

Kişisel Bakım Kategorisi: İpana

Kozmetik Kategorisi: Catherine Arley

Kredi Kartı Kategorisi: Maximum

Kuruyemiş Kategorisi: Tadım

Küçük Ev Aletleri Kategorisi: Philips Ev Aletleri

Lojistik Kategorisi: Borusan Lojistik

Mobilya Kategorisi: Lazzoni Mobilya

Motorsiklet Kategorisi: Suzuki

Otomotiv Lastiği Kategorisi: Michelin

Oyuncak Kategorisi: Fisher-Price

Özel Sağlık Kurumları Kategorisi: Acıbadem Sağlık Grubu

Özel Temel Eğitim Kategorisi: İstek Okulları

Restoran Kategorisi: Bizim Lokanta

Sadakat Kartları Kategorisi: Maximiles

Self Servis / Fast Food Restoran Kategorisi: Burger King

Sigorta Kategorisi: Allianz Türkiye

Soğutma Kategorisi: Electrolux

Süt ve Süt Ürünleri Kategorisi: SEK

Teknoloji Üreticisi Kategorisi: Arçelik

Televizyon Kategorisi: LG

Ticari Otomotiv Kategorisi: Citroën

Turizm ve Seyahat Kategorisi: Etstur

Vakıf Üniversiteleri Kategorisi: Sabancı Üniversitesi

Zincir Kozmetik Mağazası Kategorisi: Watsons

Zincir Market Kategorisi: BİM

Zincir Otel Kategorisi: DoubleTree by Hilton

Züccaciye Kategorisi: Korkmaz

The ONE Awards Özel Ödülü - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi: 22 Ekim “Sağlık Okuryazarlığı Günü” – BAYER TÜKETİCİ SAĞLIĞI

Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı: VMLY&R

Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı: MG Media

Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı: Medyaevi

The ONE Awards Büyük Ödülü: Burger King