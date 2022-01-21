''Yılın En İtibarlıları'' ödüllerine kavuştu
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri olarak kabul edilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen görkemli bir törenle “Yılın İtibarlısı” ödülüne kavuştu.
Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan AKADEMETRE’nin gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.
The ONE Awards’da bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi”nde The ONE Awards Özel Ödülü’nün sahibi “22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü” projesiyle “Bayer Tüketici Sağlığı” oldu. Gecede yıl içinde hizmet verdikleri markalara sağladıkları katkıyla öne çıkan ajanslar da ödüllendirildi.
The ONE Awards 2021’de “Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı” VMLY&R İstanbul, “Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı” Medyaevi olurken “Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı” MG Media oldu. Sekizinci gerçekleştirilen The ONE Awards’da 5. defa “Yılın İtibarlısı” ödülünü almayı başaran Burger King, bu yıl “The ONE Awards Büyük Ödülü”nün de sahibi oldu.
İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The ONE Awards sekizinci yılında 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.
The ONE Awards 2021’da Yılın İtibarlısı Ödülünü Kazanan Markalar:
Akaryakıt Kategorisi: Petrol Ofisi
Aksesuar / Mücevherat Kategorisi: Atasay
Araç Kiralama Kategorisi: Garenta
Atıştırmalık Kategorisi: ETİ
Ayakkabı ve Çanta Kategorisi: FLO
Bankacılık Kategorisi: Halkbank
Bebek Bakım Kategorisi: Dalin
Beyaz Eşya Kategorisi: Arçelik
Bilgisayar Kategorisi: Lenovo Türkiye
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Kategorisi: Axa Hayat Emeklilik
Binek Otomotiv Kategorisi: Opel Türkiye
Çay Markaları Kategorisi: Lipton Türkiye
Çocuk Giyim Kategorisi: Joker
Dijital Platform / Dijital Yayın Platformu Kategorisi: Digiturk
Discount Zincir Marketler Kategorisi: A101
Erkek Giyim Kategorisi: Kiğılı
Erkek Marka Yüzü Kategorisi: Kıvanç Tatlıtuğ
Enerji Kategorisi: Zorlu Enerji
E – Ticaret Sitesi Kategorisi: Hepsiburada
Ev Bakım Kategorisi: Marc
Ev Tekstili Kategorisi: Brillant
Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi: MESA
Gazlı İçecek Kategorisi: Özkaynak
Gazsız İçecek Kategorisi: Lipton Ice Tea
Gıda Kategorisi: Dr. Oetker Türkiye
Güvenlik Sistemleri Kategorisi: Kale Alarm
Havalimanı Kategorisi: İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Hava Yolları Kategorisi: AnadoluJet
Holding Kategorisi: Doğuş Holding
Isıtma Kategorisi: Ariston Thermo Group
İletişim Kategorisi: Vodafone Türkiye
İnternet Servis Sağlayıcısı Kategorisi: İşNet
İlaç Kategorisi: Nobel İlaç
Kadın Giyim Kategorisi: Stradivarius
Kadın Marka Yüzü Kategorisi: Bensu Soral
Kafe Kategorisi: Saray Muhallebicisi
Karayolu Taşımacılığı Kategorisi: Kamil Koç
Kargo Kategorisi: Sürat Kargo
Katılım Bankacılığı Kategorisi: Albaraka Türk Katılım Bankası
Kişisel Bakım Kategorisi: İpana
Kozmetik Kategorisi: Catherine Arley
Kredi Kartı Kategorisi: Maximum
Kuruyemiş Kategorisi: Tadım
Küçük Ev Aletleri Kategorisi: Philips Ev Aletleri
Lojistik Kategorisi: Borusan Lojistik
Mobilya Kategorisi: Lazzoni Mobilya
Motorsiklet Kategorisi: Suzuki
Otomotiv Lastiği Kategorisi: Michelin
Oyuncak Kategorisi: Fisher-Price
Özel Sağlık Kurumları Kategorisi: Acıbadem Sağlık Grubu
Özel Temel Eğitim Kategorisi: İstek Okulları
Restoran Kategorisi: Bizim Lokanta
Sadakat Kartları Kategorisi: Maximiles
Self Servis / Fast Food Restoran Kategorisi: Burger King
Sigorta Kategorisi: Allianz Türkiye
Soğutma Kategorisi: Electrolux
Süt ve Süt Ürünleri Kategorisi: SEK
Teknoloji Üreticisi Kategorisi: Arçelik
Televizyon Kategorisi: LG
Ticari Otomotiv Kategorisi: Citroën
Turizm ve Seyahat Kategorisi: Etstur
Vakıf Üniversiteleri Kategorisi: Sabancı Üniversitesi
Zincir Kozmetik Mağazası Kategorisi: Watsons
Zincir Market Kategorisi: BİM
Zincir Otel Kategorisi: DoubleTree by Hilton
Züccaciye Kategorisi: Korkmaz
The ONE Awards Özel Ödülü - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi: 22 Ekim “Sağlık Okuryazarlığı Günü” – BAYER TÜKETİCİ SAĞLIĞI
Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı: VMLY&R
Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı: MG Media
Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı: Medyaevi
The ONE Awards Büyük Ödülü: Burger King
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