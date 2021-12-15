Yılın son faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın son faiz kararını 16 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin 100 baz puan daha indirilebileceğini belirtiyor. Tahminlere göre politika faizi yüzde 14 olacak.

Tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi.

Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken, ekonomistler faiz kararı öncesi tahminler yaptı. TCMB, Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.

20 EKONOMİSTTEN 14'Ü 100 PUAN FAİZ İNDİRİME İŞARET ETTİ

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti. AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

FOREKS ANKETİNE KATILANLARIN ÇOĞUNLUĞU FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını tahmin ediyor. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

REUTERS ANKETİNİN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 14

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, ortalama yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin ortalaması ise yüzde 13 oldu.

UNİCREDİT: FAİZ YIL BAŞINDA YÜZDE 12'YE İNECEK

Unicredit ise yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12'ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

BARCLAYS, ÖNÜMÜZDEKİ İKİ TOPLANTIDA 300 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜYOR

Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye'nin 2018'e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30'a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL 'nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022'nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16'ya ulaşmasını bekliyor.

Aralık ayındaki Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor. Barclays, TCMB'nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.

BLOOMBERG: 1OO BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, TL’deki değer kaybını, “Türk lirası, S&P Global Ratings’in ülkenin kredi notu görünümünü negatife indirmesinin ardından bu haftaki merkez bankası toplantısı öncesinde dolar karşısında 14’ün altına düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi” ifadeleriyle gördü.

TL’deki değer kaybının bugün yüzde 4,2’ye ulaştığını hatırlatan Bloomberg, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürme talebi doğrultusunda TCMB’nin bu hafta politika faizini düşürmesi düşürmesi bekleniyor” dedi.

Bloomberg, perşembe günü gerçekleşecek toplantıya ilişkin yaptığı anketi de aktardı. Bu ankete katılan 19 ekonomistin tahminlerinin ortalamasına göre, merkez bankasının bu hafta 100 baz puan daha faiz indirerek politika faizini yüzde 14’e düşürmesi bekleniyor.

DEUTSCHE BANK: POLİTİKA FAİZİ ARTABİLİR

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

KAVCIOĞLU 'SINIRLI ALAN' MESAJI VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.