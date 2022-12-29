Yılın son haftasında piyasaların ateşi yükseldi

2022 yılının son haftasında piyasaların yönü yukarı çevrildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

2022 yılının son haftasında piyasaların ateşi yükseldi. Dolar kuru adım adım 19 liraya koşarken euro ve altın fiyatlarında ise dalgalanma sürüyor.

Analistler, küresel piyasaların başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söylüyor.

Analistler ayrıca vakaların artmaya devam etmesi durumunda Çin'in ilk çeyrek boyunca daha fazla kısıtlamaya gitmesi ihtimalinin de olduğunun altını çizdi.

Çin'de son olarak artan Covid vakaları ise piyasalardaki risk iştahının yeniden düşmesine sebep olarak, yatırımcıların güvenli liman para birimine bir miktar yönelmesine sebep oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,71 TL'den başlayan Dolar 18,72 TL'den,

19,85 TL'den başlayan Euro 19,92 TL'den,

22,49 TL'den başlayan Sterlin 22,59 TL'den,

13,91 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,00 TL'den işlem görüyor.

Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören Dolar/TL 18,8390 TL seviyesine ulaşmıştı.

Dün, doların satış fiyatı 18,7104 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8566 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.804 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.809 Dolar'dan,

1.085 TL'den başlayan Gram altın 1.088 TL'den,

1.745 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.750 TL'den,

7.182 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.202 TL'den,

14,14 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,29 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında



Güne 16.589 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.549 Dolar'dan,

1.193 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.193 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,75 Dolar'dan işlem görüyor.