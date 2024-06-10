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Yine, yeniden doğal gaz desteği masada

Yine, yeniden doğal gaz desteği masada
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AK Parti'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri müjdesi olan ve önceki ay sona eren doğal gaz desteği geri dönüyor...

Ankara kulislerinden sızan "dar gelirliye doğal gaz desteği" iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Show Haber'in gündeme getirdiği habere göre dar gelirli doğal gaz faturasına devlet desteği iktidarın masasında.

Kulislere göre örneği yüksek gelirliden 3 bin TL'lik faturanın tamamı alınırken dar gelirliden bunun belli bir miktarı, örneğin yüzde 30 kadarı alınacak. Geri kalanı ise devlet ödeyecek.

Gelir gruplarının hangi kritere göre seçileceğiyle ilgili özel bir çalışma yapılacak. Düzenlemeyle ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

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 Doğalgaza zam gelecek mi? Haziran ayı tarifesi belli oldu

BOTAŞ, haziran ayında mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı

Etiketler doğalgaz doğalgaz desteği doğal gaz desteği doğal gaz
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