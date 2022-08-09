Yok mu arttıran derken.... Emekli promosyonu 8 bin 500 TL'ye çıktı!
Özel bankalar arasındaki "emekli maaşını kapma" yarışında bir banka sınırları aştı ve emekli promosyonunu 8 bin 500 TL'ye yükselttiğini açıkladı.
Emekli maaş promosyon yarışı devam ederken ING Türkiye, promosyonu 8 bin liranın üzerine çıkarttı. ING emekli maaşını taşıyanlara, maaş tutarına göre 7.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verecek.
Emekliler ayrıca, 5 emekli arkadaşını daha ING’li yaptığı taktirde, ek olarak 1 bin 250 TL’ye varan promosyon hakkı elde edecek. Böylelikle, emekliler toplamda 8 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını verilecek.
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL’ye kadar ise 4 bin 650 TL, 1 bin 500 TL – 2 bin 500 TL arası ise 5 bin 800 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin 000 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye’nin kampanyasından 5 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.
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