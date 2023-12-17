Yolcu otobüslerinde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslere araç takip cihazı takılacağını belirterek, ''Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek'' dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirler arası otobüslerde yeni döneme geçildiğini bildirdi. Uraloğlu, "Son dönemde maalesef karıştıkları kazalarla gündeme gelen ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takacak ve bu bilgileri anlık olarak Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzle paylaşacak. 2024 yılı itibarı ile bu uygulamaya başlıyoruz" dedi.

'1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Uygulamanın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren taşıtlar için 1 Ocak 2024 yılında yürürlüğe gireceğini belirten Uraloğlu, "Bu uygulama ile taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın U-ETDS sistemine elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

'PLAKA ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPILACAK'

Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin U-ETDS'ye elektronik olarak iletildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Araç takip bilgilerinin de aynı sisteme iletilmesiyle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı, taşımacı firmalarla gerekli koordinasyon sağlandı, konu hakkında araç takip hizmeti veren firmaların sistemleri üzerinden araç takip bilgileri elektronik olarak Bakanlığımıza iletilecek. Plaka üzerinden tüm sorgulama ve eşleştirme işlemleri U-ETDS üzerinden yapılacak" dedi.

Uraloğlu ayrıca şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takmanın zorunlu olacağını kaydetti.

'KORSAN TAŞIMACILIK ENGELLENECEK'

Uraloğlu, U-ETDS'ye bildirilecek araç takip bilgileri ile korsan ve usulsüz taşımacılığın da engelleneceğini belirterek, şunları kaydetti: "Taşımacı firmaların rekabetçi, sürdürülebilir ve adil bir yapıda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması, yolcuların uygun olmayan yerlerde araçlara bindirilmesi veya araçlardan indirilmesinin engellenmesi, izin verilen güzergah dışına çıkan araçların tespiti ve taşıma verimliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak. Sistem sayesinde mevcut düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilmesi için bu bilgiler Bakanlığımız tarafından kullanılacak."

DHA