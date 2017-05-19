Yolcu uçaklarında yeni dönem başlıyor

Uçaklara yönelik bomba ihbarlarında vakit kaybetmeden uçağı tarayacak bir teknoloji geliştirildi. Uçaktaki patlayıcı aramasını çok kısa sürede bitirebilecek cihazın tanıtımı pilotlara da yapıldı.

Avrupa Kokpit Birliği'nin(ECA) geçtiğimiz ay Brüksel'de yapılan güvenlik toplantısında bomba tehdidi gibi durumlarda uçakları X-Ray taraması yaptığı belirtilen bir tarayıcı da tanıtıldı.

Habertürk'ün haberine göre toplantıda, Türkiye Havayolu Pilotlar Derneği'nin de üyesi olduğu ve Türk pilotlar da katıldı. Uçağın büyüklüğüne göre 5-15 dakika gibi bir sürede tarayarak uçakta bomba vs. gibi bir tehdit olup olmadığını tespit eden tarayıcının nasıl çalıştığı üretici firması tarafından pilotlara gösterildi.

Dünyanın ilk tam uçak tarayıcısını geliştirdiğini ifade eden Romen şirkete göre sistem, uçaklarda bomba, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı riskini ortadan kaldıracak. Sözkonusu sistem ya da bir benzeri halen herhangi bir havayolu şirketinde uygulanmıyor.

Havayolu şirketlerinin korkulu rüyası asılsız bomba ihbarları. Dünya genelinde uçaklara zaman zaman asılsız bomba ihbarları yapılıyor. İhbarlar arasında geç kaldığı uçağa yetişmek isteyenler de, havayolu şirketine zarar vermek isteyen de var. Bomba ihbarı yapılan uçağın özel park alanına çekilip aramadan geçirilmesi saatlerce sürüyor. Asılsız ihbarlar nedeniyle havayolları maddi kayıp yaşıyor. Uçuş planları aksarken. zaman kaybeden yolcular da mağdur oluyor. Uçağa yetişmek için bomba ihbarında bulunanlar sonradan pişman da olsa bu kişiler tespit edildikleri andan itibaren mahkeme süreci başlıyor.

Türkiye Havayolu Pilotlar Derneği'nin (TALPA) de üyesi olduğu Avrupa Kokpit Birliği'nin(ECA) 29-30 Mart tarihleri arasında Brüksel'de yapılan Güvenlik Toplantısı'nda uçakları bomba gibi tehlikelere karşı kısa sürede arayan bir sistem pilotlara tanıtıldı. Toplantıya İngiltere, Hollanda, Almanya, Türkiye, Norveç, İsviçre, İspanya, Fransa, Finlandiya, ECA ve İrlanda temsilcileri katıldı.

PİLOTLARA DA SİSTEM TANITILDI

Bomba tehditi gibi durumlarda uçakların X-Ray taramasından nasıl yapıldığı toplantıda Türk temsilinin de bulunduğu pilotlara detaylı şekilde tanıtıldı. Sistem, uçağın büyüklüğüne göre 5-15 dakika gibi bir sürede tarayarak bomba gibi bir tehdit olup olmadığını tespit ediyor. Cihazı tanıtan Romanyalı üretici firmanın verdiği bilgiye göre sistem küçük özel jetlerden orta ölçekli ticari uçaklara kadar birçok uçakta kullanılabiliyor. Dünyanın ilk tam uçak tarayıcısını geliştirdiğini ifade eden şirkete göre sistem, uçaklarda bomba, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı riskini ortadan kaldıracak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?



Sistemin işleyişiyle ilgili toplantıda bilgi veren üretici, şirkete göre sistem sayesinde uçağın içindeki bomba, silah gibi olası tehlikeler X-Ray taramasında çıkıyor. X-Ray tarayıcısı, çeşitli nesneleri algılayabilir. Sisteme göre uçak tarıyıcısı bir x-ışını jenaratörü olan bir robot kolu sayesinde çalışıyor.

Buna göre uçak geniş bir algılama modülü üzerinde akülü bir römorkör ile ileri doğru çekiliyor. Bir vinçe monte edilen tarayıcı X-ışınları uçak üzerinde üçgen şeklinde yayıyor. Ele edilen görüntüler bir operatöre naklediliyor. Orta boy bir uçağın taraması altı ila sekiz dakika sürüyor. Şirkete göre bir uçak tarayıcısı için sunulan ilk patent 1980'li yıllarda alındı.

