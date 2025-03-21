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  3. Yumurta fiyatlarındaki artışın nedeni bulundu: Yine dış güçler!

Yumurta fiyatlarındaki artışın nedeni ABD'ymiş

Yumurta fiyatlarındaki artışın nedeni ABD'ymiş
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Yumurta Üreticiler Merkez Birliği yumurta fiyatlarındaki artışın nedeni olarak hem yumurta üretimindeki düşüşü hem de ABD'nin agresif ithalatını sebep gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 şubat ayına ilişkin açıkladığı "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, tavuk yumurtasındaki fiyat artışı şubatta aylık yaklaşık yüzde 8 olmuştu. Yumurtada yılın 2 ayında ise üretici fiyatları yüzde 17 yükselmişti. Yılı 3,51 lirayla kapatan yumurta, 2 aydaki artışla 4,10 liraya çıkmıştı.

Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ABD'nin ilave vergileri, tüm şartları kabul ederek yüksek bedelli yumurta aldığını belirterek, iç piyasanın da buna uyması sonucu fiyatların arttığını söyledi.

Afyon, muhabirimize yaptığı açıklamada, TÜİK'in bu yılın ocak ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 10,1 azalarak, 1 milyar 652 milyon 615 bin adede düştüğünü belirtti.

Ekimde başlayan ve kasımda devam eden kuş gribi kaynaklı tavuk sayısındaki bu düşüşün yumurta üretimindeki bu azalışta etkili olduğuna dikkati çeken Afyon, verim kaybını karşılamak üzere yüzde 15-20 yerine koymaya çalıştıklarını anlattı.

Son dönemlerde yumurta fiyatlarındaki dalgalanmalara işaret eden Afyon, şunları söyledi:

"ABD yüklemede agresif davranıyor anlık olarak. Çok fazla ürün çekmekten ziyade yüksek bedelli çekiyor. Tüm şartları, ilave vergileri kabul ederek yumurta alıyorlar. ABD, yüksek bedel belirleyince, az miktarda almış olsa da iç piyasa o fiyatlara uymaya çalışıyor. Bu yüzden de fiyatlar yukarı tırmanıyor. Dünya piyasasında fiyatlar makul seviyeye gelince biz de de gelecek."

"ABD rüyası bitince üretim fazlası ne olacak"

Afyon, bu durumun iç piyasada biraz da kazanca yönelik yönetilmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Marketlerin tavrıyla piyasa şekillenmeye çalışıyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek. ABD rüyası bitince, biz bize kalınca üretim fazlasını nerede harcayacağız derdine düşeceğiz." diye konuştu.

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İHA

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