Kredi Yurtlar Kurumu ücretlerine yüzde 50 zam gelirken depozito yatırmayan öğrencilerin kaydının silineceği öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59 itibariyle sona erdi. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler, KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklerken, yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

KYK ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM

KYK ücretlerine yapılan yüzde 50 zam sonrası özelliklerine göre 6 tip olarak ayrılan yurt odalarının fiyatları güncellendi. Buna göre, 1'inci tip 345 TL'den 517,50 TL'ye, 2'nci tip 405 TL'den 607,50 TL'ye, 3'üncü tip 405 TL'den 607,50 TL'ye, 4'üncü tip 480 TL'den 720 TL'ye 5'inci tip 510 TL'den 765 TL'ye, 6'ncı tip de 570 TL'den 855 TL'ye çıktı.

DEPOZİTO YATIRMAYANLARIN KAYDI SİLİNECEK

KYK yurtlarında, depozitolarını 15 Eylül'e kadar yatırmayan öğrencilerin yurt kaydının silineceği duyuruldu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversiteyi şehir dışında kazanan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Geçen yıl 13 Eylül'de açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının bu yıl da Eylül ayının ortalarında açıklanması öngörülüyor.

Sözcü