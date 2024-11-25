Yüz binlerce vatandaşın GSS borcu siliniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, GSS borçlarına af geleceğini açıkladı. Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan yüz binlerce vatandaşın borcu silinecek.

Kimleri kapsıyor?

Şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek.

Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borcu olan 9 milyon vatandaşa SMS göndererek GSS prim borçlarının 1 Ocak 2025'e kadar ödenmesi gerektiğini bildirmişti. Borcunu ödemeyenlerin 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

Muayene katılım payı yüzde 10 artıyor

Teklifle muayene katılım payı ücretlerinde de değişiklik yapılması öngörüldü. Sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile makroekonomik değişkenlerin dikkate alındığı kaydedilen teklifte, “Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini ve sağlık giderlerinin etkin yönetimini sağlamak amacıyla, SGK tarafından finanse edilen sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile makroekonomik değişkenler de dikkate alınarak ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payında değişiklik yapılması öngörülmektedir” denildi. Buna göre mevcut kanunda bulunan 2 TL katkı muayene payı 20 TL olarak değiştirildi ve bu ücretin yeniden değerlendirme oranı kadar her yıl artırılacağı kaydedildi.

Aile hekimleri özel amaçlı rapor verebilecek

Teklif, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ücretli olarak verilmekte olan özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince verilmesini de düzenledi. Aile hekimlerinden alınan ücretsiz sağlık raporlarının ücretli hale gelmesi de teklifle öngörüldü.

2022 ve 2023'te af gelmişti

Her yıl yeniden gündeme gelen GSS prim borçları için bugüne kadar 2 kez af çıkartılmıştı. AK Parti iktidarı GSS prim borçlarını ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için geriye dönük GSS borçları için ya silme ya da erteleme yöntemlerini hayata geçirmiş ve 2022 yılında 2012 yılı borçlarını, 2023 yılında ise 2013 yılı borçları silinmişti.

Öte yandan 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle silindi. Geriye dönük 10 yıllık borçlar için de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "erteleme" yoluna gidilmişti.