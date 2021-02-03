Yüz binlere kredi ile emeklilik müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kredi ile borçlarını ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar için protokol imzaladı. Bu kapsamda yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi ve esnaf da emekli olabilecek. Öğrenim kredisini yapılandırmak için başvuran 2 milyon üniversite mezununun borç stresi, haciz korkusu bitecek.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin düzenli yatırılması önem taşıyor.



Bağ-Kur'luya aylık mart ayında

Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanma imkânına kavuştu.

Yapılandırma kapsamında prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar, yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını sildirdikleri halde kalan süre yeterli geliyorsa emekli aylığı bağlatabilecek. Dilekçe vermeyenlerin prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca şubat ayında otomatik olarak silinecek. Daha önceden dilekçe vermeyip de koşulları sağlayanların aylıkları mart ayından başlatılacak.



Borç ödemesi nasıl yapılacak?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

7 milyondan fazla başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi.