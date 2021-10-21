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  3. Zam furyasına PTT de katıldı! Hem de öyle böyle değil... Tam yüzde 300!

Zam furyasına PTT de katıldı! Hem de öyle böyle değil... Tam yüzde 300!

Zam furyasına PTT de katıldı! Hem de öyle böyle değil... Tam yüzde 300!

Son dönemde gıdadan enerjiye kadar birçok sektörde görülen zam yağmurundan PTT de nasibini aldı. Yurt dışı gönderim ücretlerine yüzde 300'e varan zam yapıldı.

Geçmiş dönemlerde mektup, kartpostal, tebrik kartı ve benzeri gönderim tarifeleri için uygulanan sabit fiyat kalktı; yerine, her ülke için farklı miktarda, anlık kura göre değişen SDR birimi üzerinden fiyat belirlendi.

Böylece yurt dışı gönderim ücretlerine yüzde 300'e yaklaşan oranlarda zam geldi. Örneğin 2020'de Almanya'ya 6.5 TL'ye gönderilen kayıtsız mektup artık ortalama 20 liraya gönderilebiliyor.

GİŞEDE ÖĞRENDİLER
TÜİK, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.58 olarak açıklamıştı ancak 11 Ekim itibarıyla PTT'nin yurt içi gönderimlerine yüzde 30-40 arasında, yurt dışı gönderimlerine ise yüzde 300'e varan zam yapıldı.

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre; PTT şubelerinde henüz güncel fiyatlar ilan edilmedi. Yurttaşlar, işlem gerçekleştirdiği sırada zamlı fiyatlarla karşılaşıyor.

Sözcü

Etiketler ptt zam
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