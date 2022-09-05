Zam olup üstümüze yağacak Ağustos 2022 üretici enflasyonu da açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu vatandaşa yağmur gibi yağacak zamların ilk habercisi olan Ağustos 2022 üretici enflasyonu verilerini de açıkladı. İşte Ağustos 2022 üretici enflasyonu verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Ağustos 2022 ayı üretici enflasyon verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.

İŞTE TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2022



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2022







Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %125,43 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %153,28, imalatta %125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %348,39 ve su temininde %90,01 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %127,82, dayanıklı tüketim malında %99,54, dayanıksız tüketim malında %124,14, enerjide %303,48 ve sermaye malında %96,53 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022







Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,94 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,10 artış, imalatta %2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,07 azalış ve su temininde %4,03 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,20 artış, dayanıklı tüketim malında %4,55 artış, dayanıksız tüketim malında %3,69 artış, enerjide %1,71 azalış ve sermaye malında %3,03 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022







Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış; %56,10 ile giyim eşyası, %70,64 ile diğer ulaşım araçları, %78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %348,39, ham petrol ve doğal gaz %239,24, kok ve rafine petrol ürünleri %233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022







Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Aylık en yüksek azalış; %6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, %5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022