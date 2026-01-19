  1. Anasayfa
  3. Zam teklifi kabul edilmedi; on binlerce işçi greve gidiyor!

Türk Metal Sendikası, 138 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025'te başlayan görüşmelerde bugüne kadar 54 madde ve 2 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlanırken, ücret artışları ve sosyal haklara ilişkin maddelerin de aralarında bulunduğu 38 madde ile 1 yönetmelikte uzlaşma sağlanamadı. MESS'in 6 aylık ücret artışına ilişkin sunduğu yüzde 18'lik zam teklifi, sendika tarafından kabul edilmedi. Yasal süreç kapsamında başlatılan arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamaması üzerine arabulucu raporu bugün sendikaya ulaştı. Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, üyelerin haklarının korunması amacıyla grev kararı alındığını duyurdu. 

