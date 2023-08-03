Zam yağmuru sonrası yüzlerce akaryakıt istasyonu kapandı

Sektör kaynaklarına göre, 13 binden fazla bayinin bulunduğu akaryakıtta 2022'nin son aylarından bu yana yaklaşık 2 bin bayi kapandı

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar, enerji maliyetlerindeki artış, POS işlemlerinde bankalara ödenen komisyon, nakliye, teminat mektubu zorunluluğu ve asgari ücret zamları, akaryakıt sektöründe bayileri zorluyor.

Türkiye akaryakıt sektöründe, bayi tarafında kar marjlarının düştüğünden şikayet edilirken bu durum kapanma ve el değiştirmeleri de beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 13 binden fazla bayinin bulunduğu sektörde 2022’nin son aylarından bu yana 2 bin civarında bayi kapandı.

Dünya gazetesinden Nurdoğan Arslan Ergün’ün haberine göre, sektörde rafineri çıkışı ve pompa satış fiyatı arasındaki brüt karın yüzde 8 olduğu belirtilirken, bu payın yarısı istasyona yarısı da ana dağıtım şirketine gidiyor. İstasyonlar akaryakıt satışından elde ettikleri yüzde 4’lük brüt karın yüzde 1’ini nakliyeye, yüzde 1.5’ini POS işlemlerinde bankalara ödüyor. Kalan yüzde 1.5 ise personel maaşı, vergi, fatura gibi diğer giderlere harcanıyor.

Sektörün sorun ve beklentilerini değerlendiren Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin, “Türkiye’nin 7/24 çalışan en büyük vergi dairesiyiz. Bu vergileri toplarken maalesef yaşama şansı verilen bir kar marjımız yok. Ciddi bir sermaye erozyonumuz var” dedi. Sıkıntıların kaynağının geçmişten geldiğini dile getiren Bilgin, son zamlar ve düzenlemelerle erozyonun had safhaya ulaştığını söyledi.

İSTİHDAMDA DA KAYIPLAR YAŞANACAK

Akaryakıt sektöründe 13 binden fazla işletme faaliyet gösterirken maliyetler nedeniyle yaklaşık 2 bin bayi kapandı. Bir bayide ortalama 15 kişi çalışırken toplam istihdam 195-200 bin olarak tahmin ediliyor. Bayilerde kapanmaların devam etmesi durumunda istihdamda da kayıplar yaşanacağı vurgulanıyor

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