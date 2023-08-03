  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Zam yağmuru sonrası yüzlerce akaryakıt istasyonu kapandı

Zam yağmuru sonrası yüzlerce akaryakıt istasyonu kapandı

Zam yağmuru sonrası yüzlerce akaryakıt istasyonu kapandı
Güncelleme:

Sektör kaynaklarına göre, 13 binden fazla bayinin bulunduğu akaryakıtta 2022'nin son aylarından bu yana yaklaşık 2 bin bayi kapandı

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar, enerji maliyetlerindeki artış, POS işlemlerinde bankalara ödenen komisyon, nakliye, teminat mektubu zorunluluğu ve asgari ücret zamları, akaryakıt sektöründe bayileri zorluyor.

Türkiye akaryakıt sektöründe, bayi tarafında kar marjlarının düştüğünden şikayet edilirken bu durum kapanma ve el değiştirmeleri de beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 13 binden fazla bayinin bulunduğu sektörde 2022’nin son aylarından bu yana 2 bin civarında bayi kapandı.

Dünya gazetesinden Nurdoğan Arslan Ergün’ün haberine göre, sektörde rafineri çıkışı ve pompa satış fiyatı arasındaki brüt karın yüzde 8 olduğu belirtilirken, bu payın yarısı istasyona yarısı da ana dağıtım şirketine gidiyor. İstasyonlar akaryakıt satışından elde ettikleri yüzde 4’lük brüt karın yüzde 1’ini nakliyeye, yüzde 1.5’ini POS işlemlerinde bankalara ödüyor. Kalan yüzde 1.5 ise personel maaşı, vergi, fatura gibi diğer giderlere harcanıyor.

Sektörün sorun ve beklentilerini değerlendiren Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin, “Türkiye’nin 7/24 çalışan en büyük vergi dairesiyiz. Bu vergileri toplarken maalesef yaşama şansı verilen bir kar marjımız yok. Ciddi bir sermaye erozyonumuz var” dedi. Sıkıntıların kaynağının geçmişten geldiğini dile getiren Bilgin, son zamlar ve düzenlemelerle erozyonun had safhaya ulaştığını söyledi.

İSTİHDAMDA DA KAYIPLAR YAŞANACAK

Akaryakıt sektöründe 13 binden fazla işletme faaliyet gösterirken maliyetler nedeniyle yaklaşık 2 bin bayi kapandı. Bir bayide ortalama 15 kişi çalışırken toplam istihdam 195-200 bin olarak tahmin ediliyor. Bayilerde kapanmaların devam etmesi durumunda istihdamda da kayıplar yaşanacağı vurgulanıyor

Dünya

Etiketler akaryakıt akaryakıt istasyonu akaryakıt istasyonları istasyon benzin motorin lpg benzine zam motorine zam lpg'ye zam benzine indirim motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AYM bürokrasideki ''kıyak'' maaşa dur dedi
Galatasaray evinde turladı; yeni rakibi belli oldu
Onlar artık ''ölümüne'' kanka....
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi
Otomobilde sigara içmek isterken bu hale geldiler
Kocaeli'de polislere silahlı saldırı!
Bez Bebek dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra buluştu! Değişimleri olay oldu
Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...
Necmettin Batırel'den benzin fiyatı için olay tahmin
Enflasyon sonrası Ağustos 2023 kira zam oranı belli oldu