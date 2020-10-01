Zam'aydın Türkiyem! Elektriğe %7,5 zam geldi!

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Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 7.5 zam geldi.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.
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