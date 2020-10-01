SON DAKİKA
ZAM'AYDIN TÜRKİYEM! ELEKTRİĞE %7,5 ZAM GELDİ!
ZAM'AYDIN TÜRKİYEM! ELEKTRİĞE %7,5 ZAM GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 01 Ekim 2020 08:18

Zam'aydın Türkiyem! Elektriğe %7,5 zam geldi!

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 7.5 zam geldi.

Zam'aydın Türkiyem! Elektriğe %7,5 zam geldi!
A+ A-

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 7.5 zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.
 

elektrik , zam , elektrik zammı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM