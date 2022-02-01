Zam'aydın Türkiyem! Elektrik üretilen doğal gaza %14 zam

Doğalgazda, şubat ayında elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 oranında zam yapıldı, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı şubat ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.

Açıklamaya göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 oranında zam yapıldı. Böylece 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 6 bin 300 liraya çıkmış oldu.

Şubat ayında, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife ise sabit kaldı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.