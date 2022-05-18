Zamların ardı arkası kesilmiyor! Benzine okkalı bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarında zam furyası devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 18 Mayıs 2022 sabahında Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 112 dolar bandında işlem görüyor. Dünkü kapanış, 111,90 dolar seviyesinde gerçekleşmişti. BENZİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. 17 Mayıs'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş, LPG'nin fiyatına ise 40 kuruş zam yapılmıştı. GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.