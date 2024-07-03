Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu

2024 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Buna göre, bedelli askerlik ücreti temmuz itibariyle 217 bin 851 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 2024 yılının 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu ise yüzde 1,64 olarak açıkladı. Altı aylık enflasyon farkı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 19,73 oranında zam alacak.

Böylece, memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti de 2024 Temmuz itibariyle 217 bin 851 TL oldu.

Nihai ücret ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvuruları, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında yeni enflasyon değerlerinin açıklanmasından sonra başlar ve yılın son iş günü mesai saatlerinin bitimine kadar sürer.

Bu dönemde başvuruda bulunan adayların askerlik yerleri ve tarihleri, başvurularının yapıldığı yılı takip eden Ocak ayının ikinci haftasında duyurulur.