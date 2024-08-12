Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi

Emekliler, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 30 indirimli film izleyebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emeklilere sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde, emekliler emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecekler.