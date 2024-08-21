  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Zenginlere yönelik vergi affı mı geliyor ? Erdoğan'ın yeni vergi stratejisi belli oldu

Zenginlere yönelik vergi affı mı geliyor ? Erdoğan'ın yeni vergi stratejisi belli oldu

Zenginlere yönelik vergi affı mı geliyor ? Erdoğan'ın yeni vergi stratejisi belli oldu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zenginlere vergi affının hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini beirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi affı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

Etiketler cevdet yılmaz Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan zengine yüksek vergi vergi düzenlemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Trafikte polise saldırı anı kamerada Trafikte polise saldırı anı kamerada Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı
En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı Kiralık aracı satmaya kalkışıp, para dolu çantayı çaldılar Kiralık aracı satmaya kalkışıp, para dolu çantayı çaldılar Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var İznik Gölü'nde merak uyandıran cisim: Arkeologlar dalış yapacak İznik Gölü'nde merak uyandıran cisim: Arkeologlar dalış yapacak BMW yüzbinlerce aracı geri çağırdı BMW yüzbinlerce aracı geri çağırdı ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor