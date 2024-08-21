Zenginlere yönelik vergi affı mı geliyor ? Erdoğan'ın yeni vergi stratejisi belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zenginlere vergi affının hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini beirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi affı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."