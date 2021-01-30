Zincir marketlerin yumurta oyunu! Müdürler WhatsApp grubu kurmuş

Türkiye'de gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışları vatandaşın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Halkın belini büken bu fiyat artışlarının arkasında fırsatçılar var.

ERDOĞAN UYARDI

Fahiş fiyat artışı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu hakkında açıklamalarda bulunarak fırsatçıları uyarmıştı. Erdoğan, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen işinizi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da zulmetmeyin." demişti.

ZİNCİR MARKETLERİN OYUNUNU DEŞİFRE ETTİ

Özellikle son dönemde ayçiçek yağı ve yumurta fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları yaşandı. TGRT Ana Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel de konuyu bültenine taşıdı. Açıkel, zincir marketlerdeki yumurta fiyatlarındaki artışa ve etiketlerin aynı oluşuna dikkat çekti.

ADET, GRAMAJ, FİYATLAR BİRBİRİNİN AYNISI

Açıkel'in haberine göre, ismini vermediği ve Türkiye'de binlerce bayisi olduğunu belirttiği zincir marketlerin satın alma görevlileri bir WhatsApp grubu kurdu. Kurdukları bu grupta satışa çıkacak yumurtanın fiyatını belirledi. Öyle ki dört farklı markette satılan yumurtaların adet, gramaj ve fiyatları birbirinin aynısı.



"TÜRKİYE'DE YUMURTA FİYATINI 4 KİŞİ BELİRLİYOR"

Açıkel, ayrıca yumurta üreticilerinin zamları geri çektiğini ve sorunun marketlerde olduğunu söylediklerini belirterek, "Zincir marketler kartel oldu" dedi.

Açıkel, "Durum bu. Dört tane market. Toplasanız Türkiye'de en az 50 bine yakın şubesi var. Bu dört büyük marketler zincirinin satın alma görevlileri var.O görevliler kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurmuş. Fiyatları belirliyorlar. Yumurta fiyatlarını 4 kişi belirliyor Türkiye'de. Peki yumurta üreticileri ne diyor? 'Fiyatlar düştü. Biz düşürdük, geriye çekildi. O zam kalmadı. Marketlere bakın siz' diyordu." ifadelerini kullandı.