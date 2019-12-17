Ziraat Bankası ''görev zararı''nda rekor kırdı

Ziraat Bankası’nın “görev zararı” 2019 sona ermeden tarihi rekor kırdı, 11 aylık görev zararı 2.9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı aylık bütçe verileri, borsa değeri 200 milyon dolar olan Simit Sarayı’nın 500 milyon dolarlık borcu karşılığı yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuran Ziraat Bankası’nın görev zararı tutarını da ortaya koydu. Rakamlara göre, kasım ayı, bankanın bilançosuna 2019’un en fazla görev zararı tutarının yansıdığı ay oldu.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bankanın 2019’un ilk ayında 309 milyon lira olan görev zararı yıl boyunca 155 milyon lira ile 274 milyon lira arasında değişti. Ekim ayında 391,4 milyon liraya çıkan tutar, kasım ayında da 2019’un en yüksek rakamını gördü. Kasım ayındaki 455,1 milyon liralık görev zararı ile 11 ayın toplamı 2 milyar 983 milyon liraya ulaştı.

TAKIMLARIN BORCUNDAN MEDYAYA

Spor kulüplerinin borçlarını yeniden yapılandıran, seçim öncesi yurttaşlara düşük faizli konut kredisi veren, kredi kartı borçlarının faizlerini piyasadan daha düşük belirleyen Ziraat Bankası bununla da kalmadı. Demirören Grubu, Doğan Medya Grubu’nu devralmak için ödediği 916 milyon doların 675 milyon dolarını da 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle Ziraat Bankası’ndan kredi olarak aldı. Geçen günlerde 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Ankara’daki “Next Level Alışveriş Merkezi” de borçlarına karşılık devralındı. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Erdoğan’ın doğduğu Rize Güneysulu olan Fatih Erdoğan, bu yolla borçlarından kurtarıldı.

2006’DAN BU YANA ARTIŞ YÜZDE 2200

Ziraat Bankası’nın hükümetin verdiği çeşitli görevler nedeniyle bütçede “görev zararı” olarak tanımlanan ancak uzun yıllardır bunun ötesinde üstlendiği görevlerden kaynaklanan tutarlar 14 yılda 23 kat arttı. 2006 yılında 130 milyon lira olan görev zararı 2019 bitmeden yüzde 2200’lük artışla 2.9 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl 2.3 milyar TL görev zararı açıklayan ve Hazine’ye temettü aktarmayan Ziraat Bankası’nın 2019 sonu görev zararının 3 milyarın üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

