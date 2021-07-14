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Ziraat Bankası'nda da sistem gitti

Ziraat Bankası'nda da sistem gitti

Ziraat Bankası'nda sistem gitti. Bankanın ATM ve internet şubelerine ulaşım bir süre yapılamadı. Ziraat Bankası yetkililerinden açıklama geldi.

Paramedya'da yer alan habere göre, korkutan bir arıza da Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından olan Ziraat Bankası'nda gerçekleşti. Ziraat Bankası bugün saat 14.00 surlarında teknik bir arıza sebebiyle bir süre hizmet veremedi. Bankanın internet şubesi, mobil şubesinin yanı sıra bazı ATM cihazları da devre dışı kaldı.

Ziraat Bankası'nda yaşanan bu sorun  kafalarda soru işareti yaratırken, bankanın teknik biriminin soruna kısa sürede müdahale edip, sistemin yeniden devreye girmesini sağladılar. 

Ziraat Bankası yetkilileri, sorunun tamemen çözüldüğünü ve veri akışının devam ettiğini söylediler.

Yetkililer, arıza ile ilgili bilgi vermez iken, her hangi bir saldırı olmadığını da bildirdiler.

Paramedya

Etiketler ziraat bankası sistem
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