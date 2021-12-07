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Ziraat mühendisi tarih verdi: Ekmek 6 lira olacak

Ziraat mühendisi tarih verdi: Ekmek 6 lira olacak

Ziraat mühendisi Faik Toy buğday üretim maliyetlerinin artmasını dile getirerek, “Bu maliyetlerle gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak” dedi.

‘Önce maliyetlerden başlamamız lazım’

Tarımsal üretimde birinci sırada yer alan gübredeki artışın yüzde 600-700’lere ulaştığını belirten Toy, bu nedenle de önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında ‘fahiş’ artış olacağını kaydetti.

Toy, şuna vurgu yaptı: “Tohum bu zamla toprağa ekildi. Ürün gelecek yıl çıkacak. Bu kadar yüksek girdi maliyetiyle çıkacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olmasını beklemenin akıl ve mantıkta yeri yoktur. Gıda fiyatlarının düşmesinde samimiysek önce maliyetlerden başlamamız lazım. Üretim maliyetleri düşürülmeden halkın temel gıdası ekmeğin fiyatı düşürülemez. Fiyatlar biraz daha yükselirse buğdayın maliyeti 6 TL’nin üzerine çıkacak.”

‘Çiftçinin malı kelepir hale gelir’

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, 62 ilde kuraklık olduğunu, beş-altı milyon ton rekolte kaybı yaşanacağını söyleyen Toy, buna karşın Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK ve TMO ve sanayicinin ağız birliği yapmışçasına rekolte kaybını bir milyon ton olarak duyurduğuna, bu nedenle buğday ve arpa fiyatlarının düşük açıklandığına işaret etti.

Çiftçinin yüzde 70’inin zararına buğdayını satmak zorunda kaldığını kaydeden Toy, “Düşük fiyat açıklarsanız çiftçinin malı kelepir hale gelir. Sanayicinin ve tüccarın eline düşer” dedi.

Toy ayrıca, açıklanan fiyatın çok üstünde bir rakamla buğday ithal edildiğini de belirtti.

Etiketler ekmek ekmek 6 lira zam
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