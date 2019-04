Ziraat'ten 250 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. toplamda 250 milyon ABD Doları tutarındaki murabaha sendikasyonu işlemini başarı ile tamamladı. 10 Nisan 2019’da imzalanan işlem, Ziraat Katılım’ın murabaha sendikasyonu piyasasındaki üçüncü başarılı işlemi oldu.

Euro ve Dolar olmak üzere iki para biriminde 367 gün vadeli ve toplamda 150 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyonu temin edilmesi için Bank ABC, Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Warba Bank’a düzenleyici olarak yetki verilmiş olup, Bank ABC ayrıca işlem koordinatörü olarak görev yaptı.

Gösterilen ilgi ve beklenenin üzerinde katılım talebi nedeniyle, Ziraat Katılım tarafından 250 milyon ABD Dolarına yükseltilen murabaha sendikasyonu faizsiz finansman prensiplerine uygun olarak yapılandırıldı ve toplam 17 bankanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük murabaha sendikasyonuyla ilgili olarak “İlk yılımızda gerçekleştirdiğimiz 155 milyon ABD Doları tutarındaki murabaha sendikasyonumuzu, ikinci yılımızda artan yatırımcı sayısı ve yüksek talebe bağlı olarak yüzde 52 oranında artırarak 236 milyon ABD Doları olarak, bu yılda ise 250 milyon ABD Doları olarak yeniledik. Murabaha sendikasyonuna gösterilen ilgi ve beklenenin üzerinde gerçekleşen katılım, hem ülkemiz ekonomisine hem de Ziraat markasına duyulan güvenin işaretidir. Kaynak çeşitliliğimizi artırmak ve başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektöre doğrudan destek sağlamak için gerçekleştirdiğimiz murabaha sendikasyonumuzun önümüzdeki yıllarda da artan bir ilgi ve taleple karşılanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sendikasyona katılan bankalar

ABC Islamic Bank (E.C.), Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Emirates Islamic Bank PJSC, Standard Chartered Bank, Warba Bank K.S.C.P., Kuwait International Bank K.S.C.P., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş.- Malta Branch, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, United Arab Bank P.J.S.C., Qatar Islamic Bank Q.P.S.C., Albaraka Türk Katılım Bankası A. Ş., BBK B.S.C., Arab Islamic Bank, KT Bank AG, Mashreqbank PSC.