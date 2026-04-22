  100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ İstanbul etabı için kura takvimi netleşti

Güncelleme:

TOKİ, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin kura tarihlerini resmi olarak paylaştı. 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olan kura çekimleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesinin en büyük ayağı olan İstanbul etabı için düğmeye bastı. Proje kapsamında İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura programının detayları netleşti.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00’te başlayacak. Üç gün sürecek olan program, 27 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Kura törenine ev sahipliğini ise İstanbul’un devasa etkinlik alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yapacak.

TOKİ'den yapılan açıklama şöyle: 

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır."

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!'' İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!'' Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti! Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti! AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı!