100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ İstanbul etabı için kura takvimi netleşti

TOKİ, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin kura tarihlerini resmi olarak paylaştı. 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olan kura çekimleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesinin en büyük ayağı olan İstanbul etabı için düğmeye bastı. Proje kapsamında İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura programının detayları netleşti.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00’te başlayacak. Üç gün sürecek olan program, 27 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Kura törenine ev sahipliğini ise İstanbul’un devasa etkinlik alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yapacak.

TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır."

Haber3.com Haber Merkezi