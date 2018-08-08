2 inşaat şirketi konkordato istedi

İnşaat ve yapı sektöründeki durgunlukla birlikte borç krizine giren şirketlerden peş peşe borç yapılandırma başvuruları gelmeye başladı.

Business HT‘nin haberine göre, daha çok yol inşaatlarında üstlenici olarak faaliyet gösteren Sedyol İnşaat , Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne adi konkordato talebi yaptı.

Şirketin tamamladığı projeler arasında Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması yapım işi, Ayvalık ilçesi yollarına bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) ve çift kat emülsiyonlu sathi asfalt kaplama yapım işi ve Malkara – Tekirdağ Ayr – liman bağlantısı yolu toprak işleri, sanat yapıları, BSK ve çeşitli işler yapım işi öne çıkıyor.

Payas İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Ağustos tarihinde 3 aylık geçici mühlet verirken, konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Emine Leyla Kıyat ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Güldal atandı.

Payas İnşaat, Sancaktepe Sultanbeyli Metro Projesi’nde Sarıgazi İstasyonu’nun iki şaftının ve 1700 metrelik tünelin kazısının üstlenicisiydi.

Konkordato nedir ?

Konkordato, mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması anlamına gelmektedir. İflas eden şirketin üzerinde bulunan batık borçların temizlenmesi için gerçekleştirilen Konkordato, birçok yöntemle uygulanabilmektedir.

Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir.

Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.

Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması