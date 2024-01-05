  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. 2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası belli oldu

2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası belli oldu

2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası belli oldu
Güncelleme:

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisna tutarını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde edilmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

Kiracı olanların ayrıca kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar ise vergiden düşülebiliyor.

Etiketler 2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası kiralarda gelir vergisi istisnası gelir vergisi istisnası istisna tutarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar/TL'den bir rekor daha! Euro ve altın da yükselişte Dolar/TL'den bir rekor daha! Euro ve altın da yükselişte İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi Şeyma Subaşı pembe bikinisiyle yazı geri getirdi Şeyma Subaşı pembe bikinisiyle yazı geri getirdi Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' Nilperi Şahinkaya'da +18'lik itiraf: ''Yatakta kelepçeye hayır demem'' Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Şikayetler peş peşe geldi, polis ''sapık'' alarmı verdi Şikayetler peş peşe geldi, polis ''sapık'' alarmı verdi Candan kardeşler soruşturmasında karar çıktı! Rekor hapis ve para cezası Candan kardeşler soruşturmasında karar çıktı! Rekor hapis ve para cezası Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli yakalandı İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli yakalandı Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son hali ile olay oldu... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son hali ile olay oldu...