500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'a inşa edilecek konutların yeri belli oldu

81 ilde 500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da inşa edilecek konutların nereye yapılacağı belli oldu.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’a yapılacak 100 bin konutun inşa edileceği ilçe sonunda belli oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Türkiye genelindeki 500 bin sosyal konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nde 100 bin sosyal konutun inşa edileceği İstanbul'da inşaat alanının yeri kesinleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 100 bin konutun yapımına dair alınan kararda şu ifadelere yer verildi: 

'İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, “100.000 Sosyal Konut Projesi” kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.'

