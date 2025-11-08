  1. Anasayfa
  4. 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu

Güncelleme:

Türkiye'de 500 bin konutluk yüzyılın konut projesi başvuruları öncesinde 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği ilçeler açıklandı. Ancak açıklanan listede İstanbul'daki konutların İstanbul'un hangi ilçesine inşa edileceği bilgisi yer almaması dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi ile 'Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı' olarak tanıtılan sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. geçiriyor. Projeyle inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.

Yüzyılın Konut Projesi için başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınacak. Buna göre; 10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar 10 Kasım Pazartesi günü, "2" olan vatandaşlar 11 Kasım Salı günü,"4" olan vatandaşlar  12 Kasım Çarşamba günü, 6" olan vatandaşlar 13 Kasım Perşembe günü ve "8" olan vatandaşlar  14 Kasım Cuma günü başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. 15 Kasım Cumartesi itibariyle ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacak.

Evlerin büyüklükleri ve satış fiyatları

Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi. İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

En fazla konut 5 ilde

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti. Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak. İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Ancak İstanbul'a bakıldığında ise İstanbul'a yapılacak olan 100 bin sosyal konutun İstanbul'un hangi ilçelerine yapılacağının belirtilmemiş olması dikkat çekti. 

TOKİ'nin internet sitesinde Türkiye haritası üzerinden il il seçim yapılarak görülebilen listede İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası iki farklı liste olarak hazırlanmış olsa da her iki yakaya da bakıldığında sadece "İstanbul Merkez'de 100.000 adet konut inşa edileceği" bilgisi yer alıyor.

Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına,

Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.

Serhan Işılay / Haber3com

