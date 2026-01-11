500 bin sosyal konutta 7 il için kura tarihleri belli oldu

81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 7 il için daha çekiliş tarihleri belli oldu.

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki kura çekilişleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak"

Buna göre 12-18 Ocak 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

Gümüşhane - Bayburt: 12 Ocak Pazartesi

Artvin - Rize: 15 Ocak Perşembe

Erzurum - Malatya: 17 Ocak Cumartesi

Erzincan: 18 Ocak Pazar