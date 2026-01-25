  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. 500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı

500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı

500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı
Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura takvimini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinin dördüncü haftası tamamlandı.

29 Aralık 2025’te başlayan çekilişlerde bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun hak sahibi belirlendi.

Yeni haftada 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26-31 Ocak haftasında 9 ilde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Kurum’un duyurusuna göre, 27 Ocak’ta Kilis için, 28 Ocak’ta Sinop için, 29 Ocak’ta Niğde için, 30 Ocak’ta Aksaray, Ordu ve Karabük için, 31 Ocak’ta Samsun, Nevşehir ve Bartın için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Yeni haftada gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ardından toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahibi belirlenecek. Böylelikle kura çekimi yapılan il sayısı 41’e, hak sahibi sayısı ise 143 bin 658’e çıkacak. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura takvimini açıkladı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu
Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu
Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi
Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi
Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu!
Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu!
İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı!
İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı!
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu
Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü!
ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü!
Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı
Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı
Etiketler 500 bin sosyal konut 500 bin sosyal konut kuraları 500 bin sosyal konut kura takvimi 500 bin sosyal konutta kura takvimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu Minik Rüveyda'yı ''48 saatte iyileşecek'' deyip taburcu ettiler, 3 saat sonra öldü! Minik Rüveyda'yı ''48 saatte iyileşecek'' deyip taburcu ettiler, 3 saat sonra öldü! Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşire yıllar sonra teslim oldu! Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşire yıllar sonra teslim oldu! Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Çanakkale Savaşları'nda İngiltere'nin uçaktan attığı psikolojik mermiler ortaya çıktı Çanakkale Savaşları'nda İngiltere'nin uçaktan attığı psikolojik mermiler ortaya çıktı Yargıtay'dan emeklilik hayali kuran onbinelerce çalışana kötü haber! Yargıtay'dan emeklilik hayali kuran onbinelerce çalışana kötü haber! İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı! İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı! ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü! ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü! İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti! İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti!
Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı Bebek katili Öcalan'dan, kendisi için ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye ''çok özel'' hediye! Bebek katili Öcalan'dan, kendisi için ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye ''çok özel'' hediye! TEMU'dan alışveriş dönemi tamamen bitti: Artık Çin'den alışveriş yapılamayacak! TEMU'dan alışveriş dönemi tamamen bitti: Artık Çin'den alışveriş yapılamayacak! Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu! Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu! Yapı ruhsatlarına yeni şart getirildi: Bunu yapmayan ruhsat alamayacak! Yapı ruhsatlarına yeni şart getirildi: Bunu yapmayan ruhsat alamayacak! Ünlü şarkıcı sahnede bir anda yere düştü... Sağlık durumu endişe yarattı! Ünlü şarkıcı sahnede bir anda yere düştü... Sağlık durumu endişe yarattı! Son isteği gerçek oldu... Türkiye duayen ismine dev bir törenle veda etti... Son isteği gerçek oldu... Türkiye duayen ismine dev bir törenle veda etti... Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu