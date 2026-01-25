500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura takvimini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinin dördüncü haftası tamamlandı.

29 Aralık 2025’te başlayan çekilişlerde bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun hak sahibi belirlendi.

Yeni haftada 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26-31 Ocak haftasında 9 ilde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Kurum’un duyurusuna göre, 27 Ocak’ta Kilis için, 28 Ocak’ta Sinop için, 29 Ocak’ta Niğde için, 30 Ocak’ta Aksaray, Ordu ve Karabük için, 31 Ocak’ta Samsun, Nevşehir ve Bartın için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Yeni haftada gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ardından toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahibi belirlenecek. Böylelikle kura çekimi yapılan il sayısı 41’e, hak sahibi sayısı ise 143 bin 658’e çıkacak.