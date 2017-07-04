65 yıllık fabrikanın yerine lüks konut yapılacak

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; Veliefendi Hipodromu’nun hemen karşısında bulunan 27 bin metrekarelik fabrika arazisine 590 konut 35 dükkanı içeren projesini, İstanbul Valiliği’ne sunan Özaksu Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş, ÇED sürecini başlattı. Valiliğe sunulan tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, projenin toplam süresi 36 ay olarak planlanmış. Projenin hayata geçmesi için yıkım çalışmalarına Eylül 2017’de, hafriyat ve zemin işlerine de Aralık 2017’de başlanacak. Projenin tamamlanıp iskana ve işletmeye açılması için belirlenen tarih ise Ağustos 2020. Bakırköy Adliye Sarayı ve Marmara Forum AVM’nin yapılmasıyla birlikte, eskiden fabrikalar semti olan Osmaniye hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bölgedeki yapılaşma hızla artıyor. Adliyenin yakın çevresindeki konutlar avukatlık bürolarına dönüşürken Osmaniye Mahallesi’ndeki konut ve iş yerlerinin kiraları da hızla artmaya başladı. Bakırköy Belediyesi de inşaati süren yeni binası için Osmaniye’yi seçti.