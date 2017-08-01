74 bin konut için düğmeye bastı

Esenler’de 74 bin konutun dönüşümü için son viraja girildi. Konu ile ilgili çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ilçede 100 bin riskli konut tespiti yapıldığını, bunun 26 binini yenilediklerini söyledi. Göksu, “Geriye kalan 74 bin konutun da dönüşümü için takvimi belirledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza takdim ettik ve bu hafta resmi süreçleri başlatıyoruz. 74 bin konutun 40-45 binini Askeri alana transfer ediyoruz. Bu konutların bulunduğu alanları yapılaşmaya açmıyoruz. Bu alanları park, okul, şehir meydanı gibi şehir donatısı için kullanıyoruz. Geri kalan 34 bin konutu ise yerinde dönüşüm ile yeniliyoruz. Bu dönüşüm projesini 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

EN BÜYÜK, EN AKILLI

Esenler’de dünyanın en güvenli ve en akıllı şehrini inşa edeceklerini belirten Göksu, önceliklerinin Esenler’i depreme hazırlamak olduğunu söyledi. Askeri alanda sadece 1,6 milyon metrekare alanda yapılaşma olacağına dikkat çeken Başkan Göksu, “Askeri alanda, şu an bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi 11 tematik park yapıyoruz. Parkların toplam alanı 3,3 milyon metrekare olacak. Bunlardan biri 2 milyon 680 bin metrekare büyüklüğünde. Bu park, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen dünyanın en büyük parkı olacak. Proje kapsamında dünyanın en büyük müzesi ve Türkiye’nin en büyük kültür vadisi de Esenler’de inşa edilecek" dedi.

İLK KAZMA YAKINDA

Park alanı içinde kalan 20 bin konutu da yıkarak yenileyeceklerini belirten Göksu, “Askeri alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 2 ila 2,5 yıl içinde transfer çalışmalarımıza başlayacağız. Ağaçlık alanlar, kesinlikle imar işlemine tabi tutulmayacak. İnsan yüzlü yeni şehirde kişi başına düşecek yeşil alan miktarının 10 metrekarenin üzerinde olacak. Ortalama 6 kat yüksekliğe sahip olacak bu şehir, dünyanın en güvenilir ve en akıllı şehri olacak. Proje ortaklarımız olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve KİPTAŞ ile birlikte bu şehir için çok yakın zamanda ilk kazmayı vurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Tabut değil konut bırakın

Çiftehavuzlar ve Oruçreis Mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Göksu, “Çocuklarınıza tabut değil konut bırakın” dedi. Bakan Göksu, 26 bin konutu dönüştürmenin bedelinin ise yaklaşık 3 milyar 120 milyon lira olduğunu açıkladı.

