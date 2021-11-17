Kamu kurum ve kuruluşlarına özel güvenlik hizmeti sağlarken çıkan bir yasa ile özel güvenlik işini kaybeden Akdeniz Güvenlik, yeni unvanıyla Akdeniz Yatırım Holding merkez binasını satışa çıkardı.

2018 yılında çıkan bir kanun ile kamuda taşeron olanların kadroya alınmasıyla birlikte kamu sektörüne yönelik güvenlik hizmeti veremeyen Akdeniz Yatırım Holding uzun süredir gündemlerinde olan merkez binalarını satışa çıkardı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre İstanbul ili Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan şirketin merkez binası 14.225.000 lira bedel ile satılacak.

Satış işlemleri Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

TOPRAK BÜYÜKLÜĞÜ 857 METREKARE

Satışa konu olan taşınmazın Arsa büyüklüğü 857 metrekareden oluşuyor. Arsa üzerinde tapu kayıtlarında yer alan bilgilere göre "2 Bodrum, Zemin, 3 Normal Katlı Betonarme İşyeri Ve Arsa" bulunuyor. Binanın komşu parsellerinden bazıları boş bulunurken E-6 Otoyolu'ndan da bina görülebiliyor.

ŞİRKETİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HALKA AÇIK

Akdeniz Yatırım Holding'in yüzde 77.73'ü halka açık durumda. Şirketin sermayesi 124 milyon lira iken, özsermayesi 147 milyon lira seviyesinde.