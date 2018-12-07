Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirmişti.

Eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde düzenlenmişti.

Bakanlık bugün yönetmelikte yeni bir değişiklik yaparak her daireye bir otopark düzenlemesini esnetti.

Buna göre, 15 Eylül 2018 tarihinden önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde, 30 Haziran 2019 tarihine kadar eski yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Söz konusu tarihe kadar üç daireye bir otopark olması yapı ruhsatı almak için yeterli olacak.