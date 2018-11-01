Bakan Kurum: Yüksek yapılara izin vermeyeceğiz

Adanka'da düzenlenen Kentsel Gelişim Zirvesi’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüksek yapıları eleştirdi, bundan sonra bu tip yapılara izin verilmeyeceğini söyledi.



Bakan Kurum, “Bir zaman ülkemizde yüksek binalar gerçekten ihtiyaçtı. Hem imar planlarının azlığı, hem nüfusun yoğunluğu, kentlere göçün hızı bir şekilde olması yüksek bina ihtiyacını beraberinde getirdi. Ancak bugün yüksek binalar bizleri gerçekten rahatsız ediyor. 30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunlarartık yapmayacağız. Evet biz de kendi içimizde hatalar yaptık. Ancak bundan sonra yatay mimaride ve sosyal donatıları olan projeler yapmak zorundayız ” dedi. Kurum, yatay mimarinin en güzel örneğinin Kanal İstanbul çevresine kurulacak yaşam alanlarında olacağını da ifade etti.

81 ilde mekansal plan yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mekansal stratejik plan ne demek? Şehrin geleceği, nüfusu, alt yapısı, üst yapısı için gerekli olan her şeyini planlamamız gerekiyor. Biz kentsel dönüşümde bu sıkıntıları sahada görüyoruz. Her biri kendi içinde kentsel dönüşüm projelerine gidiyorlar. Ancak şehir ölçeğinde kentsel dönüşümü de planlamamız gerekiyor. Şehirde satılabilecek konut sayısı belli. Bir ilçede satılabilecekten, arz talep dengesinden fazla bir üretim yaparsanız bu sefer öbür ilçeyi, öbür ilçe, öbürünü ve tüm şehri etkiler. Şehirler için kentsel dönüşüm planlamamız lazım. Hangi ilçelerden başlayacağız, önceliğimiz ne veya rezerv alanına taşıyacağımız alanlar neresidir diye çalışmasını yapmamız gerekiyor.” Türkiye’nin deprem bölgesinde olduğunu ve yaklaşık 5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, “Çok yol kat ettik, çok dönüşümler yaptık ancak biraz daha planlı, şehir ölçeğinde planlayarak, ne yaptığımız bilerek projeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak en önemli işin kentsel dönüşüm olduğunu düşünüyoruz” dedi. Şehirlerin iklim değişikliğinden kaynaklı bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Kurum, bunla ilişkin tedbirlerin alınacağını da ekledi.

‘BARIŞ’A BAŞVURU 31 ARALIK’TA SONA ERECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “imar barışı” düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık’a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı. İmar barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar faydalanıyor. Başvuru talebinin 13-14 milyon ulaşması bekleniyor.