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Bakan Şimşek yaşam pahalılığının nedenini buldu: ''Ana sebebi yüksek kiralar''

Bakan Şimşek yaşam pahalılığının nedenini buldu: ''Ana sebebi yüksek kiralar''
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Türkiye'de "fahiş fiyat"tan çıkıp "barınma krizi"ne dönüşen kira ücretleri cinayete varan tartışmalara yol açarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, (MÜSİAD) tarafından düzenlenen programda hayat pahalılığının ana nedeninin yüksek kiralar olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programında önemli açıklamalarda bulundu. 

Şimşek, hayat pahalılığına dair değerlendirmesinde, kira artışlarının halkın ekonomik yükünü daha da artırdığını belirtti. “Hayat pahalılığının en önemli bileşeni yüksek kiralardır. Bunun çözümü konut arzını artırmaktır” dedi.

Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı

Konut kiraları zamlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesinin ardından yeni yılın ilk kira zam oranı olan Ocak 2025 kira zamlarını belirleyecek olan Aralık 2024 üretici ve tüketici enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti. 

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Ocak ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. 

Buna göre Ocak 2025 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre  yüzde 44,38 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Ocak 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli 10.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 58,51 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 5.851 TL
Zamlı kira bedeli: 15.851 TL

Mevcut kira bedeli 15.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 58,51 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 8.776,5 TL
Zamlı kira bedeli: 23.776,50 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 58,51 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 11.702 TL
Zamlı kira bedeli: 31.702 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 58,51 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 17.553 TL
Zamlı kira bedeli: 47.553 TL

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Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek bakan şimşek fahiş kira kira ücretleri barınma krizi
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