Barınma krizi büyüyor: Temmuz itibariyle fiyatlar fırladı

Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasının kalkması ile birlikte konut piyasası karıştı. Temmuz ayı itibariyle kiralarda fahiş artışlar meydana gelirken, yüzde 65'lik zam sınırına uyulmadığı belirtiliyor.

İçinde kiracı olan dairelerin kiralarında fahiş artışlar yaşanırken boş dairelerde gerilemeler görüldü. Emlakçılar bu ay için geçerli olan yüzde 65 zam sınırına uyulmadığını söylerken sosyal konut vurgusu yapıyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Ankara’da konut kiralarının yüzde 20 arttığını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Memur ve öğretmen atamalarının ve tayinlerinin yapılması, şehirlere yeni üniversite öğrencilerinin gelmesi ile kira fiyatlarındaki artış devam edecektir” derken şu bilgileri verdi:

"SOSYAL KONUT ŞART"

"Yüzde 25 zam sınırı varken ve bu kurala uyulmuyorken zam sınırının kalkması ile birçok ev sahibinin çok uç noktalarda kira fiyatlarına zam yaptıklarına ilişkin odamıza duyumlar geliyor. Hatta TÜFE oranının üzerinde zamlar yapıldığı belirtiliyor. Yapılan zamları asgari ücretli bir ailenin ödemesi neredeyse imkânsız. Çare TOKİ, Emlak Konut, belediye iştirakleri ve özel sektör müteahhitlerinin kiraya vermek üzere sosyal konut yapmaları.”

İstanbul’da ise kira karmaşasının ağustos ayında başlaması bekleniyor. İstanbul’da emlakçılık yapan Yasin Demirtaş, “Birçok yurttaş maaşına zam alamadı ama kiraları yüksek oranda artacak. Seneye de enflasyon düşmeyecek gibi. Oran yüzde 50-60 olacak gibi.

TEMMUZ 2024 KİRA ZAM ORANI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2024 Temmuz ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Temmuz 2024 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Temmuz 2024 örnek kira artış hesaplamaları

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: yüzde 65,07 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 6.507 TL

Zamlı kira bedeli: 16.507 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira

Zam oranı: yüzde 65,07 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 9.760,50 TL

Zamlı kira bedeli: 24.760,50 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: yüzde 65,07 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 13.014 TL

Zamlı kira bedeli: 33.014 TL

Mevcut kira bedeli: 30.000 lira

Zam oranı: yüzde 65,07 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 19.521 TL

Zamlı kira bedeli: 49.521 TL

Cumhuriyet