Beklenen oldu! Türkiye'de tüm inşaatlar durduruldu

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

İş bırakma eylemi için karar alan müteahhitler acil indirim beklerken çimento fiyatlarında son 6 ayda yüzde 175 oranında zam yapıldığını belirtildi.

Müteahhitler bir araya gelerek çimento fiyatlarından şikayetçi olurken sektör temsilcileri artan maliyetlerin fiyatlarda etkili olduğu ama yüzde 200'ü bulduğu iddia edilen zamların gerçeği yansıtmadığını belirtiyorlar.

Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı. Sektör temsilcileri bu zammı inkar ederken müteahhitler ise fiyatlarda bir an önce indirim bekliyor.

Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) daha önceden sinyalini verdiği boykot bugün itibarıyla başladı. 15 gün sürecek boykot, 24 Eylül'de son bulacak. O zaman kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezlerinde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Söz konusu toplantı düzenlenmişti.