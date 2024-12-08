Bir sabah eviniz arsa olur mu ? İmar hakkı aktarımının ayrıntıları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen imar hakkı aktarımı düzenlemesi hakkında yanlış anlaşılmaları gidermek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bir açıklama yayımladı.

Bazı basın organlarında, vatandaşların tapulu evlerinin veya arsalarının imar hakkı aktarımı ile başka alanlara taşınacağı, mülkiyet haklarının ihlal edileceği, Kentsel Dönüşüm sürecinde yapılarına el konulacağı gibi iddialar dile getirilmişti. Bakanlık ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak düzenlemenin amacının hem vatandaş mağduriyetlerini gidermek hem de kamu kurumları ile yerel yönetimlerin üzerindeki mali yükü azaltmak olduğunu belirtti.

Düzenleme neleri kapsıyor?

İmar hakkı aktarımı düzenlemesi, özellikle yerleşim alanları içinde olup da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında okul, hastane, sosyal ve kültürel tesis, resmi kurum gibi kamu hizmet alanlarına ayrılmış fakat kamu eline geçmemiş mülkiyetleri kapsıyor. Yıllardır kamuya devri gerçekleşmeyen bu alanlar, vatandaşların mülkiyet haklarında belirsizliklere ve uzun süren hukuki süreçlere neden oluyordu.

Bu kapsamda Bakanlık, 2019 yılında yapılan İmar Kanunu değişikliğiyle yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini hatırlattı. Ancak, 2019 öncesinde kamu hizmet alanı olarak ayrılan fakat kamuya devri yapılamayan alanların hala çözülemeyen sorunlar oluşturduğunu ve düzenlemenin bu mağduriyetleri gidermeyi hedeflediğini açıkladı.

Nasıl işleyecek?

İmar hakkı aktarımı kapsamında, kamu eline geçmesi gereken alanların değeri Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde tespit edilecek. Bu tespit edilen değer, vatandaşlara aynı değere karşılık gelen, imar planlarıyla belirlenmiş başka alanlara aktarılacak. Aktarılan alanların belirlenmesi, plan onama yetkisine sahip idarelerin imar planı kararları doğrultusunda yapılacak.

Düzenlemenin işleyişine dair detaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelik ile netleşecek. Tüm işlemler, Kamulaştırma Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ve gayrimenkul değerleme esaslarına uygun olarak yapılacak.